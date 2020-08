Túlačky LXXV - Slovenské národné povstanie - 2020

...tak aj ľudia, ktorí padli v Povstaní si zaslúžia spomienku kedykoľvek počas roka, lebo možno bez nich by si nemohol chodiť na hroby ani svojím rodičom...

...na cestách po Slovensku je takmer nemožné vyhnúť sa pamätníkom padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Padlí v Slovenskom národnom povstaní sú v mnohých prípadoch pochovaní tam, kde ich našla smrtiaca strela nemeckých nacistických zločincov. Sú to väčšinou jednoduché skromné pamätníčky o ktoré sa žiaľ v mnohých prípadoch nemá kto postarať v priebehu roka. Som veľmi hrdý, že tohto vzopätia sa slovenského národa voči nemeckým nacistickým hordám sa zúčastnil aj náš strýko Milan Blaho. Nie je už medzi nami a pre príležitosť, že pri Potulkách natrafím na hrob padlého vo vojne a v povstaní nosím so sebou sviečku a jej plamienok potom prenesie našu spomienku tým, ktorých ostatky ležia v zemi.

Strýko našťastie nepadol v povstaní a my, ako deti, sme dlho nevedeli o jeho zapojení sa do odboja. Nikdy o tom nehovoril, neznášal komunistov a až na sklonku života, keď som sa na Povstanie pýtal, povedal o histórii jeho vstupu do odboja a vzťahu k tým, ktorí ostali v zemi zavraždení Nemcami. „Na hrob rodičom nechodíš len na výročia ich narodenia, alebo úmrtia. Tak aj ľudia, ktorí padli v Povstaní si zaslúžia spomienku kedykoľvek počas roka, lebo možno bez nich by si nemohol chodiť na hroby ani svojím rodičom“. A tak aj v zime toho roku som sa zastavil na Pamätníku francúzskym partizánom na vrchu Zvonica pri Strečne.

Významných bojov v okolí Strečnianskej tiesňavy sa zúčastnili vojenské oddiely žilinskej posádky a tiež aj francúzske partizánske jednotky kapitána Georgesa de Lannuriena a oddiel 1. československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Touto akciou sa podarilo zabrániť nemeckým jednotkám postúpiť na Martin a aj do centra povstaleckého územia a výrazne tak podporiť povstanie v jeho prvých dňoch.

Ticho, trochu mrazivo, škoda, že takmer bez snehu. Múry hradu Strečno zdanlivo na dosah a nádherné modravé kopce Malej Fatry....a ešte náš Árés obiehal miesto pokory....

text, foto © Peter Krivda Soliwarski